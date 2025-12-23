তারকাসমৃদ্ধ দল গড়ায় চোখ রাজশাহীর

ক্রিকেটে এখন বিপিএলের হাওয়া বইছে। কাগজে-কলমে অন্যতম শক্তিশালী দল গড়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। একই ফ্র্যাঞ্চাইজি (নাবিল গ্রুপ) এবার হাত বাড়িয়েছে মেয়েদের ফুটবল লিগেও। ক্লাবের নাম দিয়েছে রাজশাহী স্টারস। সেখানেও তাদের চোখ শিরোপাজয়ী দল গড়ায়।
১৪ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে মেয়েদের লিগের দলবদল। এবারের লিগে অংশ নিচ্ছে ১১ ক্লাব। নবাগত রাজশাহী স্টারস দলবদলের মাঠ বেশ সরগরম করে রেখেছে বলা যায়। জাতীয় দলের বড় তারকাদের ওপর চোখ তাদের।
জাতীয় দলের অধিনায়ক গত কয়েক মৌসুমে খেলেছেন এআরবি কলেজ স্পোর্টিংয়ের হয়ে। এবার তাঁকে দেখা যেতে পারে রাজশাহীতে। একই ক্লাবে খেলতে পারেন এশিয়ান কাপে বাংলাদেশের পোস্টারগার্ল ঋতুপর্ণা চাকমাও।
রাজশাহী স্টারসের ম্যানেজার মুশফিকুর রহমান বলেন, ‘জাতীয় দলের অনেককে নেওয়ার ইচ্ছা আছে। পাকিস্তান-নেপাল থেকে বিদেশি ফুটবলার আনার চেষ্টা করছি। শক্তিশালী এক দল গড়ে শিরোপায় চোখ রাখব আমরা।’
রাজশাহীর কোচ থাকছেন মাহমুদা শরীফা অদিতি। ২০২০ সালে তাঁর অধীনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বসুন্ধরা কিংস। গতবারের মতে কিংস এবারও লিগে খেলছে না। তারা না থাকায় গত আসরে তারকাসমৃদ্ধ দল গড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। সাবিনা খাতুন-মাসুরা পারভীন ক্লাবটির হয়ে খেললেও এবার লিগেই খেলতে পারছেন না তাঁরা। ব্যস্ত সময় কাটাবেন সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে। কৃষ্ণা রানী সরকার-মাতসুশিমা সুমাইয়াও তাই করবেন।
সম্প্রতি নেপালে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে হতাশাই উপহার দিয়েছে নাসরিন। ৪ ম্যাচের মধ্যে দুটিতে ড্র করলেও হেরেছে দুটিতে। যদিও দলে ছিল না শক্তিমত্তার ছাপ। সানজিদা আক্তার ছাড়া বয়সভিত্তিক ফুটবলারদের নিয়েই খেলতে হয়েছে। লিগেও শক্তিশালী দল গড়ার আভাস দিচ্ছে না তারা; বরং ভারসাম্যপূর্ণ স্কোয়াড সাজাতে চায়।
ছেলেদের মতো এবার মেয়েদের ফুটবলেও দল গড়েছে পুলিশ এফসি। জাতীয় দলে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে মোসাম্মৎ সাগরিকা ও কোহাতি কিসকু খেলতে পারেন ক্লাবটিতে। বাংলাদেশ আর্মি, আনসার ও ভিডিপি এবং বিকেএসপি তাদের নিজস্ব খেলোয়াড়দের নিয়েই দল গঠন করতে যাচ্ছে।
বাফুফে এবার ৩৬ খেলোয়াড়কে একটি পুলের আওতায় এনেছে। প্রতিটি ক্লাব পট-১ থেকে (১৩ জন সিনিয়র খেলোয়াড়) পাঁচজন, পট-২ থেকে (১৮ জন বয়সভিত্তিক খেলোয়াড়) পাঁচজন এবং পট-৩ থেকে একজন গোলকিপার নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। পরশু নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেন, ‘শুধু এই এশিয়ান কাপ সামনে রেখে এগুলো করা হচ্ছে। চেষ্টা করছি যাতে এসব খেলোয়াড় ক্লাবে থাকে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ যেন হয়, সবাই সবার সঙ্গে খেলতে পারে। অন্তত অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আগে যেন প্রস্তুতি নিতে পারে।’
১৩ দিনের ট্রান্সফার উইন্ডো শেষ হবে ২৬ ডিসেম্বর। লিগ শুরু হবে ২৯ ডিসেম্বর। সব কটি খেলাই গড়াবে কমলাপুর স্টেডিয়ামে।