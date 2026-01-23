হোম > খেলা > ফুটবল

বিশ্বের সর্বোচ্চ আয় করা নারী ফুটবলার এখন তিনি

বিশ্বের সর্বোচ্চ আয় করা নারী ফুটবলার ট্রিনিটি রডম্যান। ছবি: সংগৃহীত

কদিন আগেও কোনো দলে ছিলেন না ট্রিনিটি রডম্যান। এবার তিনিই নতুন এক চুক্তি করে চমকে দিলেন। নারী ফুটবলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয় করা ফুটবলার এখন তিনি।

৩১ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নারী সুপার লিগের (এনডব্লুএসএল) ওয়াশিংটন স্পিরিটের সঙ্গে রডম্যানের আগের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তখন থেকেই হয়ে যান ফ্রি এজেন্ট। গতকাল তাঁর সঙ্গে ওয়াশিংটন স্পিরিট তিন বছরের নতুন চুক্তি করেছেন। কত আয় করবেন, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু জানা না গেলেও আল জাজিরাসহ বিদেশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে, নতুন চুক্তিতে বোনাসসহ প্রত্যেক বছর ২০ লাখ ডলার পাবেন ট্রিনিটি। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ২৪ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। ২০২৮ পর্যন্ত ওয়াশিংটন স্পিরিটের হয়ে খেলবেন তিনি। তাঁর এজেন্ট মাইক সেঙ্কোভস্কি ইসএসপিএনকে জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন স্পিরিটের সঙ্গে নতুন চুক্তির ফলে বিশ্বের সর্বোচ্চ আয় করা নারী ফুটবলার হবেন রডম্যান।

রডম্যানের আগে সর্বোচ্চ আয় করা নারী ফুটবলার ছিলেন স্পেনের আইতানা বোনমাতি। টাকার অঙ্কটা জানা না গেলেও বিদেশি সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে এই খবর। ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে টানা তিনবার ব্যালন ডি’অর জিতেছিলেন বোনমাতি।

শৈশবের ক্লাবের সঙ্গে নতুন চুক্তির পর ট্রিনিটি বেশ উচ্ছ্বসিত। বিশ্বের সর্বোচ্চ আয় করা নারী ফুটবলার বলেন, ‘আমি অনেক সৌভাগ্যবান। এটা অনেক বড় ঘটনা। আগের সবকিছু বদলে যাবে।’ ট্রিনিটি সাবেক বাস্কেটবল তারকা ডেনিস রডম্যানের মেয়ে। ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই ওয়াশিংটন স্পিরিটের হয়ে খেলছেন তিনি।

