বড় নাম নয়, পারফর্মার খুঁজছে রাজশাহী

বিপিএলের শেষভাগে এসে বিদেশি ক্রিকেটার উড়িয়ে নিয়ে আসা একেবারে নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে প্লে-অফ পর্ব উতড়ে কীভাবে শিরোপা জেতা যায়, সেই লক্ষ্যে তারকা বিদেশি দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। তবে এবারের বিপিএলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স সেরকম কিছু করছে না বলে দলটির পেস বোলিং কোচ তারেক আজিজ খানের কথায় বোঝা গেছে।
২০২৬ বিপিএলে নিলামের আগেই নাজমুল হোসেন শান্ত ও তানজিদ হাসান তামিমের মতো দেশীয় দুই তারকা ক্রিকেটারকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে রাজশাহী। নিলাম থেকে মুশফিকুর রহিম, তানজিম হাসান সাকিব, আকবর আলী, রিপন মন্ডল, আবদুল গাফফার সাকলাইনদের রাজশাহী দলে ভিড়িয়েছে। শান্ত এবারের বিপিএলে পুরোদস্তুর ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট। ৩২৯ রান করে এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। রিপন মন্ডলের মতো ডেথ ওভার বিশেষজ্ঞ ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে বছরের প্রথম দিন সুপার ওভারের রোমাঞ্চে ম্যাচ রাজশাহী জিতেছে তাঁর বোলিং নৈপুণ্যেই। এবারের বিপিএলে দুইবার তিনি ম্যাচসেরা হয়েছেন।
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স যে একটা দল হিসেবে খেলছে এবারের বিপিএলে, সেটা তাদের পারফরম্যান্স দেখলেই বোঝা যাবে। ১০ ম্যাচে ৮ জয় ও ২ হারে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে প্লে অফ নিশ্চিত করেছে রাজশাহী। চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে গতকাল ৩ উইকেটের জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে আসেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বোলিং কোচ তারেক আজিজ। প্লে-অফ সামনে রেখে কি কোনো বিদেশি তারকা নিয়ে আসা হবে—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘রাজশাহীর দলের দিকে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, বড় নাম না। বরং আমরা পারফর্মার খুঁজছি। এই দলে আসলে কোন পারফর্মারের ঘাটতি রয়েছে, সে ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট খোঁজ খবর রাখছেন।’
দলগত পারফরম্যান্সের সুফলটা এবারের বিপিএলে দারুণ পাচ্ছে রাজশাহী। ম্যাচ বাই ম্যাচ পরিকল্পনা করে তাই দল এগোচ্ছে বলে জানিয়েছেন রাজশাহীর বোলিং কোচ তারেক আজিজ। মিরপুরে গতকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, দলগত খেলাটাই রাজশাহী খেলছে। ম্যাচ ধরে ধরে এগোচ্ছি আমরা। দলে কিছু পরিবর্তন হয়েছেG ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলিয়ে সবাইকে প্রস্তুত করা হচ্ছে।’
চট্টগ্রামের বিপক্ষে গত রাতে ম্যাচসেরা হয়েছেন আকবর আলী। তাঁর ৪১ বলে ৪৮ রানের ইনিংসের সুবাদেই লো-স্কোরিং থ্রিলার জিতেছে রাজশাহী। তবে ঠান্ডা মাথায় ম্যাচ বের করতে ওস্তাদ আকবর এবারের বিপিএলে মাত্র তিন ম্যাচ খেলতে পেরেছেন। ক্রিকেটারদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলাতে হচ্ছে বলে আকবরের মতো ক্রিকেটার নিয়মিত হতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন তারেক আজিজ। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘দলীয় সমন্বয়ের কারণে আসলে জায়গা ধরে রাখা কঠিন। জিসানকে এখনো আমরা সুযোগ দিতে পারিনি। আকবরের এটা তৃতীয় ম্যাচ। চাপের মধ্যে আকবর ঠান্ডা মাথায় ভালো খেলতে পারে।’
টস হেরে গতকাল আগে ব্যাটিং পেয়ে চট্টগ্রাম রয়্যালস ১৯.৫ ওভারে ১২৫ রানে গুটিয়ে গেছে। ১২৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে শেষ ওভার পর্যন্ত খেলতে হয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের। ৩ বল হাতে রেখে জিতেছে ৩ উইকেটে। এবারের বিপিএলে পাকিস্তানি দুই ক্রিকেটার সাহিবজাদা ফারহান ও মোহাম্মদ নাওয়াজকে চুক্তিতে নিয়েছিল রাজশাহী। ৭ থেকে ১১ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ থাকায় সাময়িক সময়ের জন্য ফারহান-নাওয়াজকে পায়নি রাজশাহী। ফারহান ফিরলেও নাওয়াজ পরবর্তীতে বিপিএল খেলতে আসেননি। নেপালের লেগস্পিনার সন্দ্বীপ লামিচানে ৪ ম্যাচে নিয়েছেন ৫ উইকেট। যেসব বিদেশি ক্রিকেটার রাজশাহী এবার পেয়েছে, তাঁরা তো কোনো অংশে তারকার চেয়ে কম নয়।