বাংলাদেশের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাদ জাকের

আফগানিস্তানের বিপক্ষে এ মাসের শুরুতে টি-টোয়েন্টি সিরিজে লিটন দাসের অনুপস্থিতিতে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন জাকের আলী অনিক। কিন্তু ঠিক তার পরের টি-টোয়েন্টিতেই একাদশে জায়গা পাননি জাকের। তাঁকে ছাড়া আজ চট্টগ্রামের ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামছে বাংলাদেশ।
মিরপুরে ওয়ানডে সিরিজ শেষে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন চট্টগ্রামে খেলবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। আজ প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। একাদশে আছেন তিন স্পিনার খারি পিয়ের, আকিল হোসেন ও রস্টন চেজ। যাঁদের মধ্যে চেজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। পেস বোলিং আক্রমণে দুই অলরাউন্ডার শারফেন রাদারফোর্ড ও রোমারিও শেফার্ডের সঙ্গে আছেন জেইডেন সিলস। হোপ একই সঙ্গে অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।
হোপের মতো লিটনও একই সঙ্গে অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন। দুই স্পিনার ও তিন পেসার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। পেস আক্রমণে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব ও তাসকিন আহমেদ। লেগস্পিনার রিশাদের সঙ্গে স্পিন বোলিং লাইনআপে আছেন বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ। শামীম হোসেন পাটোয়ারী ও সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন।
এবারের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে প্রতিশোধের সিরিজ। গতবার উইন্ডিজ নিজেদের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশের কাছে। সেবার বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লিটন। এবার তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন অধিনায়ক হয়েই। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে চট্টগ্রামে।
বাংলাদেশ দল
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ
ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল
শাই হোপ (অধিনায়ক), অ্যালিক অ্যাথানেজ, রস্টন চেজ, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, ব্র্যান্ডন কিং, রভম্যান পাওয়েল, শারফেন রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, খ্যারি পিয়ের, জেইডেন সিলস