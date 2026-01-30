পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের খোঁচা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যখন আসি আসি করছে, সে সময় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একরকম ‘যুদ্ধংদেহী’ অবস্থা বিরাজ করছে। কখনো পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা ধুয়ে দেন ভারতকে। বিপরীতে পাল্টা দিতেও পিছপা হন না ভারতীয়রা। এরই মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সঙ্গে আকাশ চোপড়ার ঘটনাটা নেটিজেনদের হালকা বিনোদন দেওয়ার মতোই।
লাহোরে গতকাল সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে ২২ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান। সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান দলকে সামাজিক মাধ্যমে অভিনন্দন বার্তা দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ। আকাশ চোপড়ার নজরে আসার পর উত্তর দিতে মোটেও দেরি করেননি। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষক আজ দুপুরে লিখেছেন, ‘আমি অত্যন্ত সম্মান রেখে বলছি অস্ট্রেলিয়ার বি দলের সঙ্গে সিরিজ হচ্ছে। অনেক তারকা ক্রিকেটাররাই খেলছেন না। আর ১৭০ রানের ম্যাচে ২০ রানের জয়কে তেমন বড় কোনো জয় বলা যায় না।’
৭ ফেব্রুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়ার কাছে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার শেষ সুযোগ এটাই। গত রাতে প্রথম টি-টোয়েন্টি জয়ের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, ’পাকিস্তান দলকে অভিনন্দন। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সহজে জিতবে। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ও তার পুরো দল পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য যে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে, প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। জাতির জন্য গৌরবের বিষয়।’
২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার পর পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশের প্রতি আইসিসি অবিচার করেছে। এমনকি সরকারের নির্দেশ পেলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বর্জনও করতে পারে পাকিস্তান। ২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সঙ্গে বৈঠক শেষে নাকভি জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপ ইস্যুতে আগামী সপ্তাহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।
পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করেছে বলে বার্তা সংস্থা এএফপি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসায় হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। তার আগে বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। একই মাঠে ১০ ফেব্রুয়ারি সালমান-বাবররা খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। ১৮ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর এসএসসিতে গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া।