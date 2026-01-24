টমেটো দিয়ে আলুর চপ

আলুর চপ তো অনেক তৈরি করেছেন। এবার আলুর চপ তৈরির সময় টমেটো দিয়ে দেখুন, একেবারে নতুন স্বাদ পাবেন। আপনাদের জন্য টমেটো দিয়ে আলুর চপের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
আলু সেদ্ধ ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি মিহি ২ টেবিল চামচ, ভাজা মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো পাঁচফোড়ন ১ টেবিল চামচ, বড় টমেটো তিনটি এবং সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।
ব্যাটারের জন্য
বেসন ও কর্নফ্লাওয়ার আধা কাপ করে, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ, ধনে ও জিরার গুঁড়া ১ চা চামচ করে, গরম মসলা ১ চা চামচ, ডিম ১টি, বেকিং পাউডার ২ চা-চামচ, হিং ও কালি জিরা সামান্য, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, পানি ১ কাপের একটু বেশি।
ব্যাটার তৈরি করবেন যেভাবে
সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে ঢাকনাসহ ১ ঘণ্টা রেখে দিন। তৈরি হয়ে গেল ব্যাটার।
প্রণালি
সব উপকরণ একসঙ্গে মেখে ভর্তা বানিয়ে নিন। পরে টমেটো গোল পাতলা স্লাইস করে কেটে নিন। আলুর চপ বানিয়ে দুই পাশে টমেটো স্লাইস দিয়ে টুথ পিকের কাঠি গেঁথে দিন। ব্যাটারে মাখিয়ে পরে ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। তৈরি হয়ে গেল টমেটো দিয়ে আলুর চপ।