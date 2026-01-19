শাকালুর দুটি রেসিপি

বাজারে ও ফলের দোকানে পাওয়া যায় শাকালু। এটি সবজি না ফল, তা নিয়ে অনেকের মধ্যে দ্বিধা আছে। কিন্তু যে বিষয়ে দ্বিধা নেই তা হলো, এটি রান্না করে খাওয়া যায়। আবার সালাদ হিসেবেও খাওয়া যায়। আপনাদের জন্য শাকালু দিয়ে তৈরি দুই রকমের সালাদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
শাকালুর মাখা সালাদ
উপকরণ
শাকালু ৩টি, কুচি করা কাঁচা মরিচ ৫টি, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, বিট লবণ স্বাদমতো, টালা মরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ।
প্রণালি
শাকালু ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে কিউব করে কেটে নিন। পরে কাঁচা মরিচ ও ধনেপাতা কুচি সামান্য থেঁতো করে নিন। তারপর সারভিং প্লেটে শাকালু রেখে, কাঁচা মরিচ ও ধনেপাতা কুচি, লবণ, বিট লবণ, টালা মরিচ গুঁড়া এবং লেবুর রস একসঙ্গে মেখে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে শাকালুর মাখা সালাদ।
আনারস দিয়ে শাকালুর সালাদ
উপকরণ
শাকালু ৩টি, আনারস ১টি, কুচি করা কাঁচা মরিচ ৫টি, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, বিট লবণ স্বাদমতো, টালা মরিচের গুঁডো ১ চা-চামচ এবং কাসুন্দি ২ থেকে ৩ টেবিল চামচ।
প্রণালি
শাকালু আর আনারস ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার দুটিই কিউব করে কেটে রাখুন। এরপর কাঁচা মরিচ ও ধনেপাতা কুচি সামান্য থেঁতো করে নিন। তারপর সার্ভিং প্লেটে শাকালু রেখে কাঁচা মরিচ ও ধনেপাতা কুচি, লবণ, বিট লবণ, টালা মরিচ গুঁড়া, লেবুর রস আর কাসুন্দি একসঙ্গে মেখে নিলে তৈরি হয়ে যাবে আনারস ও শাকালুর সালাদ।