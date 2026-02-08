ভিন্ন স্বাদের আচারি রুই

রেসিপি
রুই মাছ তো নানাভাবে খেয়েছেন। এবার একটু ভিন্ন স্বাদ আনতে রান্না করে দেখতে পারেন এই রেসিপি। আপনাদের জন্য আচারি রুইয়ের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আনিসা আক্তার নূপুর।
উপকরণ
ছোট টুকরো করা রুই মাছ ৫০০ গ্ৰাম, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল চামচ, আদা-রসুনবাটা ২ চা-চামচ, জিরাবাটা ১ চা-চামচ, পাঁচফোড়ন ১ চা-চামচ, লেবুর রস ২ চা-চামচ, হলুদের গুঁড়া ২ চা-চামচ, মরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৬-৭টি, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল আধা কাপ, আমের আচার ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, পানি পরিমাণমতো।
প্রণালি
প্রথমে মাছের টুকরোগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর মাছের সঙ্গে সামান্য হলুদ, লবণ ও লেবুর রস মাখিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে নিন। এবার মাছের টুকরোগুলো হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলের মধ্যে পাঁচফোড়ন দিয়ে বাটা ও গুঁড়া মসলাগুলো একে একে দিয়ে একটু পানি ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর ১ কাপ পানি দিয়ে ফুটিয়ে ভাজা মাছ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। মাখামাখা হয়ে এলে আচার ও চিনি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তার ওপর পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।