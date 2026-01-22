রোজেলার মৌসুমে প্রায়ই তো ডালে রোজেলা দিচ্ছেন। এবার ঘন ডালে দিয়ে দেখুন। টক টক স্বাদের এই ডাল থাকলেই দুপুরের খাওয়া জমে যাবে। আপনাদের জন্য রোজেলার ঘন টক ডালের রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
মসুর ডাল ২০০ গ্রাম, রোজেলার পাপড়ি ৫০ গ্রাম, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, হলুদের গুঁড়ো হাফ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৬-৭টি, ধনেপাতা কুচি আধা কাপ, টমেটো কুচি আধা কাপ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল চার টেবিল চামচ।
প্রণালি
রোজেলার পাপড়ি ধুয়ে রাখুন। যে হাঁড়িতে ডাল বসাবেন, সেই হাঁড়িতে মসুরের ডাল ধুয়ে রাখুন। পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ ফালি, লবণ, আদা-রসুনবাটা দিয়ে মাখিয়ে নিন। এরপর টমেটো কুচি, রোজেলার পাপড়ি, সয়াবিন তেল দিয়ে আবারও মাখিয়ে নিন। পরিমাণমতো পানি দিন। এবার চুলায় রান্না করুন ঢাকনা দিয়ে। ফুটে উঠলে নেড়ে নিন। ডাল সেদ্ধ হলে বা ঘন হয়ে এলে ধনেপাতা কুচি দিয়ে আবারও নেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল রোজেলার ঘন টক ডাল।