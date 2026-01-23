হোম > জীবনধারা > রেসিপি

ছুটির বিকেলে তৈরি করুন সুস্বাদু ব্রকলির পাকোড়া

ফিচার ডেস্ক

ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

ছুটির দিনের বিকেলে একটু ভাজাভুজি খেতে মন চাইতেই পারে। বাজারে ব্রকলি পাওয়া যাচ্ছে। ব্রকলি দিয়েই তৈরি করে ফেলুন পাকোড়া। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

ব্রকলি ১টি, আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ করে, হলুদ, মরিচ, ধনেপাতা, জিরা গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, গরম মসলা ১ চা-চামচ, কাশ্মীরী মরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ, চিনি ও লবণ স্বাদমতো, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, বেসন ও কর্নফ্লাওয়ার ১ কাপ করে, বিট লবণ, ডিম ১টি, হিং আধা চামচ, কালিজিরা ১ চা-চামচ।

প্রণালি

ব্রকলি কেটে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। ফুটন্ত পানিতে বেকিং পাউডার সামান্য দিয়ে ব্রকলি ৫ মিনিট সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি বাটিতে সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে বেটার তৈরি করে ১ ঘণ্টা ঢাকনাসহ রেখে দিন। পরে সেদ্ধ ব্রকলি বেটারে ডুবিয়ে গরম তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। এবার পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ দিয়ে বিট লবণ ছিটিয়ে পরিবেশন করুন।

