হোম > চাকরি > বেসরকারি

প্লাজা ম্যানেজার নেবে যমুনা গ্রুপ, পদ ৩০টি

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে প্লাজা ম্যানেজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্লাজা ম্যানেজার।

পদ সংখ্যা: ৩০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ অথবা স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটারে দক্ষতা (এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পিওএস/ইআরপি সিস্টেম)।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন্

বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৪০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

৫০ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, এসএসসি পাসে আবেদন

আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরি, ২২ বছরেই করা যাবে আবেদন

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে ওয়ালটন, লাগবে না অভিজ্ঞতা

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২০ ডিসেম্বর

ম্যানেজার পদে ৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার, বেতন ২০–৪০ হাজার টাকা

ওয়ালটন প্লাজায় চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

পপুলার ফার্মার আইসিটি বিভাগে চাকরি, আবেদন শেষ ১৪ ডিসেম্বর

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, কর্মস্থল পাবনা

টিআইবিতে চাকরির সুযোগ, বেতন ১ লাখ ১২ হাজার টাকা

প্রোডাকশন বিভাগে কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা