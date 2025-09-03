হোম > চাকরি > সরকারি

পিএসসির নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রশ্ন ২৮০ টাকায় বিক্রি, হোতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) অধীনে উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার (এটিইও) পদে ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের নামে প্রতারণা ও অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে প্রতারক চক্রের হোতাকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার (সিপিসি)।

সিআইডি জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার জামালপুরের মেলান্দহ থেকে মতিউর রহমান (৩২) নামের প্রতারক চক্রের মূল হোতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার নাসির উদ্দিনের ছেলে।

আজ বুধবার সিআইডির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সুপারনিউমারি অতিরিক্ত ডিআইজি মো. জাহিদুল ইসলাম জানান, প্রতারক চক্রটি পরীক্ষার আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘সিক্রেট সাজেশন শিট’ শিরোনামে পোস্ট দিয়ে ৫৫০টি এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর বিক্রির প্রলোভন দেখায়। দাবি করা হয়, এর মধ্যে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ প্রশ্ন কমন পড়বে।

প্রার্থীদের কাছ থেকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ২৮০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৬০০ টাকা পর্যন্ত অর্থ নিয়ে সাজেশন সরবরাহ করত চক্রটি। অনেক চাকরিপ্রত্যাশী এ প্রলোভনে পড়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

অভিযোগ পাওয়ার পর পিএসসি বিষয়টি সিআইডিকে জানায়। পরে প্রযুক্তির সহায়তায় মূল হোতাকে শনাক্ত করে সিআইডি জামালপুর জেলা পুলিশের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করে। এ সময় দুটি মোবাইল ফোন ও একটি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।

সিআইডি জানিয়েছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থাপনসহ আইনগত প্রক্রিয়া চলছে। চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট ফরেনসিকভাবে যাচাই করা হচ্ছে।

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে কি না—এমন প্রশ্নে পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দারদুনা বলেন, পরীক্ষা নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে। এ ঘটনায় পরীক্ষার ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না।

