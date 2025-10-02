সমরাস্ত্র কারখানার নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার (বিওএফ) ২০তম গ্রেডভুক্ত টেকনিক্যাল হেলপার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৬৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক প্রশাসন থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অধীনে লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রচলিত কোটা নীতি অনুসরণ করে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রার্থীদের প্রাথমিকভাবে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের সন্তোষজনক পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক নিরাপত্তা ছাড়পত্রপ্রাপ্তি সাপেক্ষে চূড়ান্ত নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে।