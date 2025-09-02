হোম > চাকরি > সরকারি

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাছাই পরীক্ষার সূচি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ২৭তম ব্যাচ (পুরুষ) সিপাই পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের বাছাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বরে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিষ্ঠানটির ২৭তম ব্যাচ (পুরুষ) সিপাই রিক্রুটমেন্টের সদস্য-সচিব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনকারী বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী ও রংপুর জেলার প্রার্থীদের পরীক্ষা ৩ সেপ্টেম্বর এবং ফরিদপুর, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, যশোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও জেলার প্রার্থীদের পরীক্ষা ৪ সেপ্টেম্বর গাজীপুরে আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনলাইন আবেদনপত্র ও প্রবেশপত্র, কলম, পেনসিল, স্কেল ও ক্লিপবোর্ড সঙ্গে আনতে হবে।

এ ছাড়া শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল/সাময়িক সনদপত্রের ফটোকপি, ৬ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি, নাগরিকত্বের সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সত্যায়িত করে আনতে হবে।

