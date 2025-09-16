কর্মী নেবে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, বেতন ১১তম গ্রেডে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি)। বিশ্ববিদ্যালয়টির একটি শূন্য পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর, (কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং)।
পদের সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ে ইংরেজি ও বাংলা টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৩০ ও ২০টি শব্দের গতি থাকতে হবে। এমএস অফিসের বিভিন্ন প্রোগ্রামে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
আবেদন ফি: ৩০০ টাকা।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)।
আবেদন পদ্ধতি: প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করে প্রথমে প্রোফাইল তৈরি করে অবশ্যই অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অফলাইনে/সরাসরি আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।
অনলাইনে আবেদনের সময় যেসব বিষয় আপলোড করতে হবে, সেগুলো হলো: সকল সনদপত্র/প্রশংসাপত্রের স্ক্যান করা পিডিএফ কপি; সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি (৩০০×৩০০ পিক্সেল); চাকরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র; ৩০০ টাকা নির্ধারিত ফি (সব ধরনের চার্জ ব্যতীত) অনলাইনে আবেদনের সময় পরিশোধ করতে হবে; জাতীয় পরিচয়পত্রের স্ক্যান করা পিডিএফ কপি কিংবা জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে জন্মনিবন্ধন সনদের স্ক্যান করা পিডিএফ কপি; প্রার্থীর স্বাক্ষর (৩০০×৮০ পিক্সেল); প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি