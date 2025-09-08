হোম > চাকরি > সরকারি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন। ১০ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম: কনফ্লুয়েন্স পাইলট।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: কনফ্লুয়েন্স এনডোর্সমেন্ট প্রথম শ্রেণির মাস্টার সনদধারী বা সমমানের সনদসহ এইচএসসি পাস।

বেতন: ৩৪,৪০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

পদের নাম: পাইলট।

পদসংখ্যা: ৩টি।

যোগ্যতা: কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেটসহ বিদেশগামী জাহাজের প্রথম মেট হিসেবে ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন: ৩২,০০০-৬৭,৮৫০ টাকা।

পদের নাম: ইনল্যান্ড মাস্টার প্রথম শ্রেণি।

পদসংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: ইঞ্জিনিয়ারিং ক্রাফট।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসিসহ (বিজ্ঞান) ইনল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সনদ থাকতে হবে।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: রেডিও অপারেটর।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) পাসসহ রেডিও যন্ত্রপাতি পরিচালনার বৈধ সনদ।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্রে পদের নাম, প্রার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জন্মতারিখ ও বয়স, জাতীয়তা, ধর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, পেশাগত যোগ্যতার বিস্তারিত বিবরণ ও পাঠ্যসূচিবহির্ভূত কার্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

আবেদনপত্র ‘পরিচালক (প্রশাসন), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ’ বরাবর ডাকযোগে বা সরাসরি প্রেরণ করতে হবে। আবেদনপত্র প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত খামের ওপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৯ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

