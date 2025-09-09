৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী ৬৪ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ১১ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। বাকি প্রার্থীদের পরীক্ষা কখন অনুষ্ঠিত হবে, তা পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) গত রোববার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
আগের সময়সূচি অনুযায়ী, ১১ সেপ্টেম্বর ১৬২ জন এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ২৭০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল।
২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর পিএসসি ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ২০২৩ সালের ৬ জুন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়, যেখানে ১২ হাজার ৭৮৯ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন। এরপর লিখিত পরীক্ষায় ৬ হাজার ৫৫৮ জন উত্তীর্ণ হন।