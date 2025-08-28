৩৯ কর্মী নেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়টির ৭ ধরনের শূন্য পদে মােট ৩৯ জনকে নিয়ােগ দেওয়া হবে। গত ২৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এ নিয়োগের আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদ সংখ্যা: ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ এবং বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ শব্দের গতি।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী।
পদ সংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ এবং বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ শব্দের গতি।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: কপিস্ট।
পদ সংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ এবং বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ শব্দের গতি।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদ সংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী।
পদ সংখ্যা: ৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।
পদ সংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।