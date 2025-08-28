হোম > চাকরি > সরকারি

৩৯ কর্মী নেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়টির ৭ ধরনের শূন্য পদে মােট ৩৯ জনকে নিয়ােগ দেওয়া হবে। গত ২৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এ নিয়োগের আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদ সংখ্যা: ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ এবং বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ শব্দের গতি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী।

পদ সংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ এবং বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ শব্দের গতি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: কপিস্ট।

পদ সংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ এবং বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ শব্দের গতি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদ সংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী।

পদ সংখ্যা: ৯টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

পদ সংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরীক্ষার সূচি

বিসিসির ৫ পদের লিখিত পরীক্ষা ৩০ আগস্ট

কারা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪৪৩

ইউজিসিতে ১১ পদে চাকরির সুযোগ

ডিএমটিসিএলের নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা ২৭ আগস্ট থেকে

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগে ৪৯৭ কর্মীর চাকরির সুযোগ

বরিশাল সিটি করপোরেশনে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

কম্পিউটার কাউন্সিলে চাকরির সুযোগ

বিআইডব্লিউটিএর লিখিত পরীক্ষা ৬ সেপ্টেম্বর, প্রার্থী ৯৫৮
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা