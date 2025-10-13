মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরীক্ষার সূচি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একাধিক পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৮ অক্টোবর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার (১১ অক্টোবর) অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) রাজিব মিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: সিপাই (গ্রেড-১৭) এবং ওয়্যারলেস অপারেটর (গ্রেড-১৮)। এর আগে, ১১ অক্টোবর ঢাকা মহানগরের দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত দুটি পদের প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১ হাজার ২৮০ প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ১৮ অক্টোবর (শনিবার) সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সেগুনবাগিচা হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। এমসিকিউ পরীক্ষার প্রবেশপত্রই (রঙিন কপি) পরবর্তী সব পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে। লিখিত পরীক্ষার দিন পরীক্ষাকেন্দ্রে সব প্রার্থীকে আবশ্যিকভাবে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।
পরীক্ষার হলে শুধু সাধারণ মানের কালো কালির কলম (পেনসিল নয়) ও প্রবেশপত্র সঙ্গে রাখা যাবে। মোবাইল ফোন, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, হেডফোন, ওয়ালেট, মানিব্যাগসহ যেকোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস পরীক্ষা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষা চলাকালে কোনো পরীক্ষার্থীর সঙ্গে উল্লিখিত সরঞ্জমাদি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।