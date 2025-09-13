সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষা ২০ সেপ্টেম্বর

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ‘সহকারী ব্যবস্থাপক’ (জেনারেল) পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে প্রার্থীরা প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) করপোরেশনের পরিচালক (এইচআরডি-১) মো. জবদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে ৭ হাজার ৩৪০ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ২০ সেপ্টেম্বর (শনিবার) সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার কেন্দ্র এবং আসনবিন্যাস-সংক্রান্ত তথ্য যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।
এর আগে, ২০২৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এ নিয়োগে প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীরা এমসিকিউ পরীক্ষার অংশ নেবেন। প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীরা ১০ সেপ্টেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ ঘণ্টা আগপর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশপত্র ছাড়া যেকোনো কাগজ, বই, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।
প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরবর্তী সময়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।