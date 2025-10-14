স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

হোম > চাকরি > সরকারি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশের অত্যাবশ্যক ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারপার্ট) পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ধরনের পদে মোট ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় ডাক/ কুরিয়ারে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: গবেষণা কর্মকর্তা (বায়োমেডিকেল রিসার্চ)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: গবেষণা ও পাবলিকেশন কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: গবেষণা কর্মকর্তা (ডেটা ম্যানেজমেন্ট)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান/ ব্যবস্থাপনা/মার্কেটিং/ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং/ অর্থনীতি/পরিসংখ্যান বিষয়ে ২য় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: গাড়িচালক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক (এমএলএসএস)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র ‘পরিচালক, বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং আবেদনপত্র বারপার্ট, বাড়ি নং-৫/৭ (৪র্থ তলা), ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭’ এই ঠিকানায় ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠানো যাবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

