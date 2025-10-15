৬৫ কর্মী নেবে শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৬ ধরনের পদে মোট ৬৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা সরাসরি অথবা ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: আবাসিক মেডিকেল অফিসার (শিশু মেডিসিন)।
পদসংখ্যা: ৩৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএমডিসি স্বীকৃত ও নিবন্ধিত মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটসহ এমবিবিএস ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: আবাসিক মেডিকেল অফিসার (শিশু সার্জারি)।
পদসংখ্যা: ২১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: আবাসিক মেডিকেল অফিসার (শিশু অ্যানেসথেসিয়া)।
পদসংখ্যা: ২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: আবাসিক মেডিকেল অফিসার (ইএনটি)।
পদসংখ্যা: ২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: আবাসিক মেডিকেল অফিসার (ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি)।
পদসংখ্যা: ৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
পদের নাম: আবাসিক মেডিকেল অফিসার (প্যাথলজি)।
পদসংখ্যা: ২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন ফরম প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট (www.bshi.gov.bd) থেকে ডাউনলোড করে সরাসরি বা ডাকযোগে ‘অধ্যাপক (ডা.) মো. মাহবুবুল হক পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট’ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি