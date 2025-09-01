হোম > চাকরি > সরকারি

চা বোর্ডের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০

বাংলাদেশ চা বোর্ড পরিচালিত বাগানসমূহের দুটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বোর্ডের উপসচিব মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদ দুটি হলো—সহকারী ব্যবস্থাপক (মাঠ) ও সহকারী ব্যবস্থাপক (কারখানা)। দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

এর আগে, গত ৩০ আগস্ট প্রতিষ্ঠানটির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা চা বোর্ড যথাযথ কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের স্বার্থে যেকোনো তদবির/সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

