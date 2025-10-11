স্পারসোর নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের (স্পারসোর) ৪টি পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৭৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. মাহমুদুল হক স্বাক্ষরিত ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: এলডিএ কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট, টেকনিশিয়ান-২, ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ও স্টোরকিপার।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৬ জুলাই এলডিএ কাম কম্পিউটর টাইপিস্ট ও টেকনিশিয়া-২ পদের এবং ১২ জুলাই ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ও স্টোরকিপার পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের খুদে বার্তার মাধ্যমে জানানো হবে।