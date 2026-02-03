হোম > চাকরি > সরকারি

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ১৮৮ পদে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২৯ জানুয়ারি থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সার্ভেয়ার।

পদসংখ্যা: ৯টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। স্বীকৃত ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা ইন সার্ভে টেকনোলজি ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৮৮০ টাকা।

পদের নাম: সিকিউরিটি সুপারভাইজার।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিভাগীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ইঞ্জিনচালক।

পদসংখ্যা: ১৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পদসংখ্যা: ৫২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী (সিকিউরিটি গার্ড)।

পদসংখ্যা: ১০৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও আনসার বাহিনী এবং ভিডিপির অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদন ফি: ১ নম্বর থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা ও ৫ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১ মার্চ, ২০২৬; বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

