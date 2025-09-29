কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের রাজস্ব খাতভুক্ত অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (সাপোর্ট সার্ভিস) মো. আব্দুল মোত্তাকিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর জাহাঙ্গীর গেটে অবস্থিত বিএএফ শাহীন কলেজ কেন্দ্রে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।