বিআইডব্লিউটিএর লিখিত পরীক্ষা ৬ সেপ্টেম্বর, প্রার্থী ৯৫৮

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) অর্থ পুলের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ৯৫৮ প্রার্থী অংশ নেবেন।

প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম পরিচালক (মানবসম্পদ) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো: নিম্নমান সহকারী, সময়রক্ষক ও সহকারী কোষাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষা আগামী ৬ সেপ্টেম্বর মিরপুর-২ নম্বরে অবস্থিত মিরপুর কলেজ কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের বিআইডব্লিউটিএর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে নিজ নিজ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

গত ২১ আগস্ট প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। প্রার্থীরা প্রবেশপত্রটি লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময়ে এবং উত্তীর্ণ হলে মৌখিক পরীক্ষার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সময়ে অবশ্যই প্রদর্শন করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশপত্র প্রিন্ট/ প্রদান করার কোনো সুযোগ থাকবে না।

