খাগড়াছড়ি সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে বড় নিয়োগ, পদ ১২০

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত সিভিল সার্জন কার্যালয়ের আওতাধীন শূন্য পদে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়ের ৪ ধরনের শূন্য পদে মোট ১২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক ও জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা সরাসরি আবেদনপত্র পৌঁছানো যাবে।
পদের নাম: সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি বাংলায় প্রতি মিনিটে ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৩০ শব্দ।
বেতন: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে টাইপিং এবং সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় অন্যূন ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ।
বেতন: ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী।
পদসংখ্যা: ১১২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: হালকা গাড়ি চালনার বৈধ হালকা ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা ‘চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, বরাবর’ দরখাস্তের নমুনা ছক অনুযায়ী পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষরসহ পূরণকৃত ছকে আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় বর্ণিত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় ডাকযোগে/সরাসরি পৌঁছাবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।