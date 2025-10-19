হোম > চাকরি > সরকারি

খাগড়াছড়ি সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে বড় নিয়োগ, পদ ১২০

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত সিভিল সার্জন কার্যালয়ের আওতাধীন শূন্য পদে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়ের ৪ ধরনের শূন্য পদে মোট ১২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক ও জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা সরাসরি আবেদনপত্র পৌঁছানো যাবে।

পদের নাম: সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি বাংলায় প্রতি মিনিটে ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৩০ শব্দ।

বেতন: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে টাইপিং এবং সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় অন্যূন ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ।

বেতন: ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী।

পদসংখ্যা: ১১২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: হালকা গাড়ি চালনার বৈধ হালকা ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা ‘চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, বরাবর’ দরখাস্তের নমুনা ছক অনুযায়ী পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষরসহ পূরণকৃত ছকে আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় বর্ণিত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় ডাকযোগে/সরাসরি পৌঁছাবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর, ২০২৫।

