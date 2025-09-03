লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে চারজন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিপিএটিসির পরিচালক (প্রশাসন) মোহা. রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
নবম গ্রেডের পদগুলো হলো: সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), গবেষণা অফিসার ও মূল্যায়ন অফিসার। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের অনুকূলে পরবর্তী সময়ে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হবে।
এর আগে, চলতি বছরের ১৯ জুন এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।