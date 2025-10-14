খাদ্য মন্ত্রণালয়ের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ‘নেটওয়ার্ক/ওয়েবসাইট ম্যানেজার’ (৯ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কশিমন (পিএসসি) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ২১ মে এই পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং স্টান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্টে অংশগ্রহণ করবেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রকাশিত ফলাফলে যুক্তিসংগত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।
কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোনো শর্তের গুরুতর ঘাটতি পাওয়া গেলে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং স্টান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্ট গ্রহণের পূর্বে বা পরে যে কোনো পর্যায়ে উক্ত প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং স্টান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্ট গ্রহণের স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও বিস্তারিত তথ্যাবলি পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।