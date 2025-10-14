হোম > চাকরি > সরকারি

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ‘নেটওয়ার্ক/ওয়েবসাইট ম্যানেজার’ (৯ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কশিমন (পিএসসি) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ২১ মে এই পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং স্টান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্টে অংশগ্রহণ করবেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রকাশিত ফলাফলে যুক্তিসংগত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোনো শর্তের গুরুতর ঘাটতি পাওয়া গেলে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং স্টান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্ট গ্রহণের পূর্বে বা পরে যে কোনো পর্যায়ে উক্ত প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং স্টান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্ট গ্রহণের স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও বিস্তারিত তথ্যাবলি পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

সম্পর্কিত

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩২ জনের চাকরি

কর্মী নিয়োগ দেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

১১ কর্মী নেবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরীক্ষার সূচি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ, এসএসসি পাসে আবেদন

বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১১১৮ জন

১৩ কর্মী নেবে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের পরীক্ষা শুরু ১৭ অক্টোবর

স্পারসোর নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা