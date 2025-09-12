ফায়ার সার্ভিসের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ২৭৫৮

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ২ হাজার ৭৫৮ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ওহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো: ফায়ারফাইটার (পুরুষ), ফায়ারফাইটার (মহিলা), ড্রাইভার, ডুবুরি ও নার্সিং অ্যাটেনডেন্ট (পুরুষ বা মহিলা)।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৩ সেপ্টেম্বর বেলা ৩টায় জাহাঙ্গীর গেটে অবস্থিত বিএএফ শাহীন কলেজকেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, গত ১৭-২৭ আগস্ট পর্যন্ত এসব পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই-বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
এসব প্রার্থীর কাছে পরীক্ষার স্থান ও সময় উল্লেখ করে খুদে বার্তা পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ডেও এ-সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। বিস্তারিত আসনবিন্যাস প্রার্থীরা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে জানতে পারবেন। প্রার্থীদের প্রবেশপত্রসহ পরীক্ষার দিন বেলা ২টার মধ্যে নির্ধারিত কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে।