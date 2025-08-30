হোম > চাকরি > সরকারি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরীক্ষা শুরু ১ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক 

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৬ গ্রেডভুক্ত অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১ সেপ্টেম্বর শুরু হবে। এতে মোট ৯৮৭ প্রার্থী অংশ নেবেন। অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. তারেক হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে এ পরীক্ষা চলবে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ফার্মগেটে অবস্থিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ও বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দুই শিফটে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কাগজপত্রের মূলকপি এবং প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সব সনদের ছায়ালিপি সঙ্গে আনতে হবে।

