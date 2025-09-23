চাকরির সুযোগ দেবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ব্যক্তিগত কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি অথবা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রতি মিনিটে ইংরেজি ও বাংলায় যথাক্রমে ৭০ ও ২৫ শব্দের টাইপিং গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: ফরাস।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: মালি।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি