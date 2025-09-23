হোম > চাকরি > সরকারি

চাকরির সুযোগ দেবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ব্যক্তিগত কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি অথবা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রতি মিনিটে ইংরেজি ও বাংলায় যথাক্রমে ৭০ ও ২৫ শব্দের টাইপিং গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: ফরাস।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: মালি।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

