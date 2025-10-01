হোম > চাকরি > সরকারি

বিআইডব্লিউটিএতে ২১৪ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক 

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষে (বিআইডব্লিউটিএ) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩০ ধরনের শূন্য পদে মোট ২১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগামী ৮ অক্টোবর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সহকারী নৌ প্রকৌশলী, সহকারী যান্ত্রিক প্রকৌশলী, জেনারেল ফোরম্যান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার (ডিজেল)।

পদসংখ্যা: ৩টি।

যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: তত্ত্বাবধায়ক (তড়িৎ), ঊর্ধ্বতন কারিগরি সহকারী (তড়িৎ), উপসহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ)।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রনিকসে ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল), এস্টিমেটর (সিভিল)।

পদসংখ্যা: ১২টি।

যোগ্যতা: পুরকৌশলে ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (জাহাজ/মেরিন), তত্ত্বাবধায়ক (ডিজেল/ নির্মাণ), যান্ত্রিক/জাহাজ নির্মাণ তত্ত্বাবধায়ক, ঊর্ধ্বতন কারিগরি সহকারী (যান্ত্রিক/ডিজেল/জাহাজ নির্মাণ), এস্টিমেটর এবং উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/মেরিন)।

পদসংখ্যা: ১১টি।

যোগ্যতা: নৌপ্রযুক্তি বা যন্ত্র প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী অর্থ কর্মকর্তা, সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা ১টি।

যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: প্রশিক্ষক (ডেক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: এসএসসি পাস।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: প্রশিক্ষক (ইঞ্জিন)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: ক্লাস-৪ ইঞ্জিন (এফজি) সনদসহ এসএসসি পাস।

বেতন ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: ডুবুরি।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) বা সমমান ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: কারিগরি সহকারী।

পদসংখ্যা: ৩টি।

যোগ্যতা: এসএসসিসহ সাব-ওভারসিয়ার/সার্ভে ফাইনাল পাস।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: কারিগরি সহকারী (তড়িৎ)।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এসএসসিসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছর মেয়াদি কোর্স পাস।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: কারিগরি সহকারী (মেরিন/ডিজেল/জাহাজ নির্মাণ/ মেকানিক্যাল)।

পদসংখ্যা: ৭টি।

যোগ্যতা: এসএসসিসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছর মেয়াদি কোর্স পাসের সনদপত্র।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ৫টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: নিম্নমান সহকারী/মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ২০টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্পিড বোট ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: মোটর মেকানিক/ডিজেল মেকানিক/মেকানিক।

পদসংখ্যা: ৬টি।

যোগ্যতা: ৪ মাস মেয়াদি কোর্সের ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: শুল্ক আদায়কারী।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এসএসসি পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ইলেকট্রিক মেকানিক (স্যালভেজ জাহাজ) ইলেকট্রিশিয়ান (জাহাজ)।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ‘বি’ গ্রেড লাইসেন্স প্রাপ্ত হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান/ ইলেকট্রিশিয়ান কাম পালা ড্রাইভার/ পাম্প ড্রাইভার কাম ইলেকট্রিশিয়ান।

পদসংখ্যা: ৩টি।

যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল লাইসেন্সিং বোর্ড থেকে ‘সি’ গ্রেড ওয়ার্ক পারমিট লাইসেন্স থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: লস্কর।

পদসংখ্যা: ২১টি।

যোগ্যতা: এসএসসি পাস।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: মার্কম্যান।

পদসংখ্যা: ৬টি।

যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: শুল্ক প্রহরী।

পদসংখ্যা: ২৩টি।

যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী/টার্মিনাল গার্ড।

পদসংখ্যা: ২৯টি।

যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: স্টোর হেলপার।

পদসংখ্যা: ৫টি।

যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: বাস হেলপার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: নাইট গার্ড।

পদসংখ্যা: ৪টি।

যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: মালি।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

পদসংখ্যা: ১৩টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা biwta.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৭ নভেম্বর ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীনে ১২৭ জনের চাকরির সুযোগ

কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বিজেএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১ নভেম্বর

বস্ত্র অধিদপ্তরের লিখিত পরীক্ষা ১১ অক্টোবর

সহকারী জজ নিয়োগের আবেদন শেষ ৩০ সেপ্টেম্বর, পরীক্ষা ১ নভেম্বর

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ৫৭০

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ফল প্রকাশ

বিআইডব্লিউটিএর পরীক্ষা শুরু ২৭ সেপ্টেম্বর, ৬ পদে প্রার্থী ৩৫

পরমাণু শক্তি কমিশনের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪৫ জনের চাকরির সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা