হোম > চাকরি > সরকারি

খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৫

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটি পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে মোট ১৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সহকারী পরিচালক (পিএসসি ও রিফর্মস) (৯ম গ্রেড) এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ইন্সপেক্টর (সহকারী বিদ্যুৎ পরিদর্শক) (১০ম গ্রেড)। দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নিয়োগের আগে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রার্থীর সব সনদ, ডকুমেন্টস ও কাগজপত্রের সত্যতা যাচাইপূর্বক নিশ্চিত হয়ে চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করবে।

পিএসসি কর্তৃক সাময়িকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের পরবর্তী সময়ে কোনো যোগ্যতার বা কাগজপত্রাদির ঘাটতি ধরা পড়লে, দুর্নীতি, সনদ জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেলে, অসত্য তথ্য প্রদান করলে বা কোনো উল্লেখযোগ্য ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ওই প্রার্থীর সাময়িক মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে।

তা ছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে প্রার্থীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে। চাকরিতে নিয়োগের পর এরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ পেলে বা প্রমাণিত হলে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

সম্পর্কিত

স্যাটেলাইট কোম্পানির লিখিত পরীক্ষা ২৩ আগস্ট

সহকারী জজ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পদ ১০০

অফিস সহায়ক নেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

পানি উন্নয়ন বোর্ডে ৪৬৮ জনের বড় নিয়োগ

কম্পিউটার কাউন্সিলে ৪ পদে চাকরির সুযোগ

ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা নেবে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ১৬৪ জনের বড় নিয়োগ

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ৯ জনের চাকরির সুযোগ

নাক কান গলা ইনস্টিটিউটে চাকরি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা