শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ৫১ জনের চাকরির সুযোগ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ৯ ধরনের শূন্য পদে মোট ৫১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
দপ্তরগুলো: শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, প্রথম শ্রম আদালত ঢাকা, তৃতীয় শ্রম আদালত ঢাকা, প্রথম শ্রম আদালত চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় শ্রম আদালত চট্টগ্রাম, শ্রম আদালত বরিশাল, শ্রম আদালত রংপুর, শ্রম আদালত, কুমিল্লা, শ্রম আদালত ময়মনসিংহ, শ্রম আদালত নারায়ণগঞ্জ ও শ্রম আদালত খুলনা।
পদের নাম: সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পরীক্ষায় অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএতে উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। প্রার্থীদের মাইক্রোসফট অফিসসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যাত: এইচএসসি পরীক্ষায় অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএতে উত্তীর্ণ। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: প্রসেস সার্ভার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৭৫০ টাকা।
পদের নাম: জমাদার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
মাসিক বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি