বস্ত্র অধিদপ্তরের লিখিত পরীক্ষা ১১ অক্টোবর

চাকরি ডেস্ক 

বস্ত্র অধিদপ্তরের ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের ১৮ ধরনের ১৯০টি শূন্য পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১১ অক্টোবর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (যুগ্ম সচিব) প্রশাসন ও অর্থ আ ন ম তরিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো—টেইলার মাস্টার, আর্টিস্ট ডিজাইনার, প্যাটার্ন ডিজাইনার, টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট, ম্যাকানিক্স, আর্টিস্ট অ্যাসিসট্যান্ট, বয়লার অপারেটর, ইলেকট্রিশিয়ান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষা আগামী ১১ অক্টোবর মহাখালীতে অবস্থিত সরকারি তিতুমীর কলেজ কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রবেশপত্র, পরীক্ষাকেন্দ্র এবং অন্যান্য তথ্যাদি প্রার্থীর মোবাইল নম্বরে টেলিটক থেকে এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ কোন নির্দেশনা থাকলে তা বস্ত্র থাকলে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

