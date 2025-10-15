হোম > চাকরি > সরকারি

৪০ কর্মী নিয়োগ দেবে তাঁত বোর্ড

চাকরি ডেস্ক 

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৭ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এরপর ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: ফিল্ড সুপারভাইজার।

পদসংখ্যা: ১৫ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।

পদের নাম: স্ট্যাটিস্টিক্যাল-কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৩ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।

পদের নাম: মাস্টার ডায়ার।

পদসংখ্যা: ২ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম টেক্সটাইল সার্টিফিকেট কোর্স পাস।

বেতন: ৯,২০০-২১, ৮০০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ২ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: দক্ষ তাঁতি।

পদসংখ্যা: ১ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ১৫ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।

পদের নাম: সাহায্যকারী।

পদসংখ্যা: ২ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ অক্টোবর ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

