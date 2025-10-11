পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির পরীক্ষার সূচি

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ওজোপাডিকো) একাধিক পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৬ অক্টোবর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. আলমগীর কবীর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: ভান্ডাররক্ষক-এ, ভান্ডার সাহায্যকারী ও কুক-এ। এর আগে, গত ২২ আগস্ট পদগুলোর অধীনে আবেদনকারী প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা আগামী ১৬ অক্টোবর থেকে অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা খুলনায় অবস্থিত ওজোপাডিকোর সদর দপ্তরের বিদ্যুৎ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ অক্টোবর শুরু হয়ে এ পরীক্ষা চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। পরীক্ষাগুলো প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা এবং বিকেল ৪টায় শুরু হবে। বিস্তারিত সময়সূচি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র ওজোপাডিকোর ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে এক সেট আবেদনপত্র (দুই কপি ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), জাতীয় পরিচয়পত্র, প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত কপি এবং ছবিসম্বলিত লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র) মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের আগে আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান করতে হবে। এ ছাড়া সব শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র, অভিজ্ঞতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি, ছবিসহ লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং মৌখিক পরীক্ষার কার্ডসহ যথাসময়ে ইন্টারভিউ বোর্ডে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।