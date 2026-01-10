হোম > চাকরি > সরকারি

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরীক্ষা ১৬ জানুয়ারি

চাকরি ডেস্ক 

পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের স্থগিতকৃত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৬ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) মো. আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে, ২ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। পরে তা স্থগিত হয়ে যায়। পদগুলো হলো উচ্চমান সহকারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, গাড়িচালক, প্রসেস সার্ভার ও ক্যাশ সরকার।

প্রথম দুটি পদের পরীক্ষা ১৬ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত মোহাম্মদপুরের লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। বাকি পদগুলোর পরীক্ষা সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত একই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২ জানুয়ারি নির্ধারিত পরীক্ষার জন্য ডাউনলোড করা প্রবেশপত্রের রঙিন কপি প্রিন্ট করে প্রার্থীগণ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নতুন করে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

সম্পর্কিত

দুদকের নিয়োগ পরীক্ষা শুরু ১৭ জানুয়ারি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বিটিসিএলের হিসাবরক্ষক পদের ফল প্রকাশ

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি

সমন্বিত ৯ ব্যাংক ও দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদ ২৬০

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৪৯ প্রার্থী

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ফল প্রকাশ

বিজেএসসির নিয়োগ পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে ১০১ জনের চাকরি

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলে ৫৭ জনের চাকরির সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা