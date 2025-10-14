হোম > চাকরি > সরকারি

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩২ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক 

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৭ অক্টোবর। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অডিটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। কৃষি গবেষণায় অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা

থাকতে হবে।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি (স্থায়ী)।

পদসংখ্যা: ২৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি (অস্থায়ী)।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি পরিসংখ্যান।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি পরিবেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ে ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) বা পরিবেশ বিজ্ঞান (ইকোলজি) বিষয়ে সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

