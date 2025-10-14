ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩২ জনের চাকরি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৭ অক্টোবর। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অডিটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। কৃষি গবেষণায় অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা
থাকতে হবে।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি (স্থায়ী)।
পদসংখ্যা: ২৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি (অস্থায়ী)।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি পরিসংখ্যান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি পরিবেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ে ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) বা পরিবেশ বিজ্ঞান (ইকোলজি) বিষয়ে সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি