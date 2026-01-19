৪৬তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ শিগগিরই

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে ৪৬ তম বিসিএস পরীক্ষার্থীদের। দেশের সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক এই সরকারি চাকরির পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। সব প্রক্রিয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হলে চলতি জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহেই ৩ হাজার ১৪০টি পদে চূড়ান্ত নিয়োগের সুপারিশ করা হতে পারে।
পিএসসি সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ৪ হাজার ৫০ জন উত্তীর্ণ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা বা ভাইভা চলছে। একই সঙ্গে ফলাফল দ্রুততম সময়ে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও যান্ত্রিক কার্যক্রম পুরোদমে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
প্রতিযোগিতার তিন ধাপ ও পরিসংখ্যান
৪৬ তম বিসিএসের শুরু থেকেই ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদন করেছিলেন ৩ লাখ ৩৭ হাজার ৯৮৬ জন প্রার্থী। সারা দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে অনুষ্ঠিত এই বাছাই পরীক্ষায় সশরীর অংশ নেন ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫৬১ জন। প্রিলিমিনারির পুনর্মূল্যায়িত ফলাফল অনুযায়ী ২১ হাজার ৩৯৭ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পান।
২০২৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত সেই লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় ২৭ নভেম্বর। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে কারিগরি ত্রুটি সংশোধনের পর চূড়ান্তভাবে ৪ হাজার ৫০ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য মনোনীত হন। বর্তমানে চলমান এই মৌখিক পরীক্ষা শেষ হলেই মেধাতালিকা ও ক্যাডার পছন্দের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সুপারিশ করা হবে।
কোন ক্যাডারে কত নিয়োগ?
এই বিসিএসের মাধ্যমে মোট ৩ হাজার ১৪০ জন ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল পিএসসি। বরাবরের মতোই সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে। এর মধ্যে সহকারী সার্জন পদে ১ হাজার ৬৮২ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদের মধ্যে রয়েছে:
শিক্ষা ক্যাডার: ৯২০ জন
প্রশাসন ক্যাডার: ২৭৪ জন
পুলিশ ক্যাডার: ৮০ জন
পররাষ্ট্র ক্যাডার: ১০ জন
এ ছাড়াও বিভিন্ন কারিগরি ও পেশাগত ক্যাডারে আরও কয়েক শ’ প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হবে।
দ্রুততম সময়ে ফলাফল প্রকাশের রেকর্ড
পিএসসি জানিয়েছে, এবার লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে আধুনিক ‘সার্কুলার ইভালুয়েশন সিস্টেম’ ব্যবহার করায় ফলাফল প্রকাশে অভাবনীয় গতি এসেছে। আগে যেখানে ৪৪ তম বিসিএসের লিখিত ফলাফল প্রকাশে ১৫ মাস সময় লেগেছিল, সেখানে ৪৬ তম বিসিএসের ক্ষেত্রে সময় লেগেছে তিন মাসেরও কম। বর্তমান কমিশন এই গতি বজায় রেখেই জানুয়ারির মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে চায়।
এ বিষয়ে পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমরা বিসিএস নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে আনতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। ৪৬ তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল আমরা রেকর্ড সময়ে দিয়েছি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে চলতি জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা, যাতে কয়েক হাজার যোগ্য প্রার্থী দ্রুত তাদের কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারেন।’