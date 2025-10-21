মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানটির ১৮ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: হাইড্রোজিওগ্রাফার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণিত, পদার্থ, ভূগোলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (নৌযান/নৌ-ভান্ডার)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নৌ অথবা নৌ-স্থাপত্য বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক প্রকৌশল ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (নৌ)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নৌ/জাহাজ তৈরি বিষয়ে প্রকৌশল ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: ১ম শ্রেণির ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ১ম শ্রেণির ড্রাইভার হিসেবে সনদপত্রসহ ১ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: ওয়ারলেস অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস ও ওয়ারলেস অপারেটর হিসেবে সনদপত্রসহ মোরস্কোড কমপক্ষে প্রতি মিনিটে ১২ শব্দ আদান-প্রদানে সক্ষম হতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: লাইটকিপার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ২য় শ্রেণির ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ২য় শ্রেণির ড্রাইভার হিসেবে উপযুক্ত সনদপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: গ্রিজার কাম-পাম্প ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: কার্পেন্টার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: গ্যাস কাটার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস ও ডিটিসিসি সনদপ্রাপ্ত।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: গ্রিজার।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড সার্টিফিকেটসহ জাহাজে কাজ করার ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
পদের নাম: কচ্ছব (ডেক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: লস্কর।
পদসংখ্যা: ৪৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: ভান্ডারী।
পদসংখ্যা: ৩০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: কুক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: টোপাস।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: সেলুন বয়।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: মাঝি।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি