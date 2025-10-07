কর্মী নেবে প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৬ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএতে মাস্টার্স।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য অনুষদের যেকোনো বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএতে মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: শরীরচর্চা শিক্ষক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি