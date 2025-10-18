৪৮তম বিসিএসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ২১ অক্টোবর, প্রার্থী ২৮৬৯

৪৮তম বিসিএসে সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনীত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২১ অক্টোবর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক নোটিশে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নোটিশে বলা হয়েছে, উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে একসঙ্গে সংযুক্ত ৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে সাময়িকভাবে নির্বাচিত ২ হাজার ৮৬৯ জন প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এতে আরও বলা হয়, আগামী ২১-২৩ অক্টোবর প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৮টা থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। রাজধানীর নির্ধারিত ১০টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
কেন্দ্রগুলো হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি হাসপাতাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)।