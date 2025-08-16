নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিককল্যাণ পরিদপ্তরে চাকরি

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিককল্যাণ পরিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। পরিদপ্তরের ৫ ধরনের শূন্য পদে ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১১ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: উচ্চমান সহকারী কাম কম্পিউটার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকে গতি প্রতি মিনিটে অন্তত বাংলা ২৫ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দ থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি