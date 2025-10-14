হোম > চাকরি > সরকারি

জনবল নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রতিষ্ঠানটির এক ধরনের শূন্য পদে মোট ১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত সেপ্টেম্বরে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: নিরাপত্তা পরিদর্শক (এসআই)।

পদসংখ্যা: ১৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা

২৩ অক্টোবর প্রার্থীর বয়স ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সের ক্ষেত্রে কোনো এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

শর্তসমূহ

সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে এবং মৌখিক পরীক্ষার সময় অনুমতিপত্র দাখিল করতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি বিধিবিধান এবং পরে এ-সংক্রান্ত বিধিবিধান সংশোধিত হলে তা অনুসরণ করা হবে।

প্রার্থীগণকে মৌখিক পরীক্ষার সময় সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। অনলাইনে পূরণ করা আবেদনপত্রের কপি, অ্যাডমিট কার্ডসহ প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সব সনদপত্রের ১ সেট ফটোকপি এবং ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সাম্প্রতিক সত্যায়িত রঙিন ছবি দাখিল করতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের লিংকের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

