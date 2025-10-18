পরমাণু কমিশনের পরীক্ষা শুরু ১৯ অক্টোবর

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হবে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) প্রতিষ্ঠানটির সংস্থাপন বিভাগের প্রধান মো. শামিম হক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো অফিস অ্যাসিসট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার টাইপিস্ট কাম অফিস অ্যাসিসট্যান্ট ও কম্পিউটার টাইপিস্ট।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১৯ ও ২০ অক্টোবর এসব পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে চলবে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের আলফা কনফারেন্স কক্ষে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে ১৫ অক্টোবর এসব পদের ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা তাঁদের রোল নম্বরের পাশে প্রদর্শিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী আবেদনে উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতার সব সনদ, নম্বরপত্রের মূল কপি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি এবং ইন্টারভিউ কার্ডের কপিসহ সব কাজগপত্রের ১ সেট ফটোকপি সঙ্গে আনার জন্য অনুরোধ করা হলো। মৌখিক পরীক্ষার জন্য কোনো ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে না।