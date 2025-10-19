৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২১৯

৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১ হাজার ২১৯ জন।
আজ রোববার রাতে প্রকাশিত পিএসসির এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়। এতে স্বাক্ষর করেন পিএসসি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরিন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪৯তম বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ২৬ অক্টোবর থেকে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রসঙ্গত, ১০ অক্টোবর ৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন চাকরিপ্রার্থী, যা মোট আবেদনকারীর ৫৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। এই বিসিএস পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন ৩ লাখ ১২ হাজার ৭৫২ জন প্রার্থী।
গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এতে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩টি পদে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণে ১৪, ১৬ ও ২৬তম—এ তিন বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়।