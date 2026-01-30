আত্তাহিয়াতু: আরবি, বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও প্রাসঙ্গিক ইতিহাস

নামাজ ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। নামাজের প্রতিটি বৈঠকে বসে তাশাহহুদ বা আত্তাহিয়াতু পাঠ করা ওয়াজিব। এটি এমন এক মহামূল্যবান দোয়া, যার প্রতিটি শব্দে আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্মান এবং প্রিয় নবীজি (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে।
আরবি:
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
বাংলা উচ্চারণ: আত্তাহিইয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াততাইয়িবাতু। আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।
বাংলা অর্থ: যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী, আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত নাজিল হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল।
তাশাহহুদ কেবল একটি দোয়া নয়, বরং এটি মহান আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় রাসুল (সা.)-এর মধ্যকার মিরাজ রজনীর কথোপকথনের একটি অংশ।
তাশাহহুদ বা আত্তাহিয়াতু নামাজের প্রাণস্বরূপ। এটি পাঠ করার সময় এর অর্থ ও মিরাজের ইতিহাস স্মরণে রাখলে নামাজের একাগ্রতা বহুগুণ বেড়ে যায়।